Girne Amerikan Üniversitesi Senatosu’nun 18 Temmuz 2025 tarihli oy birliği kararıyla, Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi, devlet adamı ve hukukçu Sayın Afzal Khan CBE MP’ye “Uluslararası İlişkiler ve Kamu Hizmeti Alanında Onursal Doktora” unvanı tevdi edilmiştir.



Onursal doktoranın, Sayın Afzal Khan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyaret sırasında takdim edilmesi planlanmış , ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Sn . Afzal’ın ziyareti aşamasında , siyasi itirazlar ortaya koyması sebebiyle bu tören gerçekleştirilememiştir. Buna rağmen Girne Amerikan Üniversitesi, akademik bağımsızlığı ve evrensel değerleri temel alan duruşuyla, bu anlamlı takdimi Manchester’da gerçekleştirmiştir.



Afzal Khan; hukuk, yerel yönetimler, insan hakları, uluslararası diplomasi ve parlamenter siyaset alanlarında ortaya koyduğu örnek hizmetlerin yanı sıra, özellikle toplumsal barış, inançlar arası diyalog ve Filistin-Gazze sürecine yönelik insani duruşuyla da uluslararası kamuoyunda büyük saygı görmektedir.



Törende konuşan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Milletvekili Serhat Akpınar, şu ifadeleri kullandı .

“Sayın Afzal Khan, hayatını siyasetle sınırlı tutmayan , Şahsını insanlığa adamış istisnai bir şahsiyettir. Adalet, vicdan ve sorumluluk onun hayatında birer kavram değildir , yaşam biçimidir. Üniversitemizin onursal doktorasını kendisine tevdi etmekten büyük bir gurur duyuyoruz.”

Birçok , Birleşik Krallık Misyon Temsilcisi , Büyükelçi , Siyasi temsilcilerin katılımının dışında , KKTC önemli İş İnsanı Sn . Ziya Emir , Türkiye İş İnsanı Mehmet Nezir Korkut , Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosluğu / Birinci Başkonsolos Füsun Aramaz da katılım göstererek Töreni onurlandırdılar .

Girne Amerikan Üniversitesi, bu takdim ile bir devlet adamının onurlandırılması ötesine geçmiş , adaleti, insan onurunu ve evrensel vicdanı onurlandırmıştır.