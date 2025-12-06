Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), 13 Aralık Cumartesi günü Merkez Lefkoşa'da yılbaşı pazarı etkinliği gerçekleştirecek. Etkinlik, sabah 11.00’de başlayıp akşam 17.00’ye kadar sürecek.

Yeni Belediye Pazarı'nda Jumbo karşısında düzenlenecek pazarda, sürpriz konserler, DJ performansları, yeme-içme stantları, el yapımı ürünler ile çocuk oyun alanları ve gün boyu çeşitli etkinlikler yer alacak. Katılımcılar gün boyunca eğlenceli etkinliklerin tadını çıkarabilecek.

Parti yetkilileri, stant kira gelirlerinin ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine aktarılacağını belirtti. Etkinlik, hem yılbaşı coşkusunu yaşatmayı hem de eğitime destek sağlamayı amaçlıyor.