Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile başlatılan “Girişimde Kadın Gücü Projesi” kapsamında “İlham Buluşması” KKTC’de yapıldı.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nden (GİKAD) verilen bilgiye göre, GİKAD ev sahipliğinde Girne’de gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum liderleri katıldı. Bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı etkinlikte girişimci kadınların yeni iş birlikleri geliştirebilecekleri bir ortam da oluşturuldu.

Etkinliğin açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de hem kadınların iş gücüne katılımının hem de girişimci kadın ortalamasının düşük olduğunu söyledi.

Kadınların çoğunlukla, katma değeri düşük, emek yoğun iş kollarında çalıştığını söyleyen Açık, girişimci kadınların KKTC’de, ekonomik, lojistik ile kültürel bazı kısıtlar ve ambargolar sebebiyle zorluk yaşadığını belirtti.

Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş da “Girişimde Kadın Gücü Projesi” ile 12 bini aşkın girişimci ve girişimci adayı kadına ulaştıklarını; KKTC’de ise 207 girişimci kadının aralarına katıldığını söyledi.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise “Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca varoluş mücadelesi vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Kendimizi bildik bileli kısıtlansak da girişimcilik ruhumuza hiçbir güç zincir vuramamıştır.” dedi.

Girişimciliği, bir yaşam direnci olarak gördüklerini ve KKTC’nin, turizm, kültür ve eğitim adası haline geldiğini anlatan Kavuklu, buna bağlı olan tüm sektörlerin geliştiğini belirtti. Kavuklu, “Hep birlikte potansiyelimizi gün yüzüne çıkarırsak güçlü olabiliriz. Güçlü Kıbrıs, Türkiye’nin gücüne güç katar.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte; girişimci kadınların iş dünyasındaki rolü, girişimcilik ekosisteminin gelişimi, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ve ilham veren hikayeleri ele alındı. Girişimde Kadın Gücü Program Direktörü Nazan Butuner, katılımcılara proje hakkında bilgi verirken Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Pınar Geben, bankanın girişimci kadınlara yönelik çalışmalarını anlattı.

‘Birlikte Güçlenen Kadınlar: Kıbrıs ve Türkiye’den İlham Veren Hikayeler’ isimli panel ise The House Cafe Kurucu Ortağı Canan Özdemir İşmen, Pacific Line Group Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Funda Dedeoğlu, Robinson A.Ş Ortağı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli ile Unipass Pazarlama Ltd. Direktörü ve GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Direl’in katılımıyla gerçekleşti.