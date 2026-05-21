Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Erkan Eğmez’in Akıncılar köyünde 1992 yılından beri izinsiz kullandığı ve herhangi bir kira ödemediği konuttan ayrılmak zorunda kalarak mağdur edileceği iddiasının, "haksız ve yersiz" olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Varol, İçişleri Bakanlığı’nın Eğmez’in yaptığı dilekçeye belirtilen süreyi aşarak geç yanıt vermesine yönelik iddiada ise idarenin dilekçeye geç yanıt vererek, Anayasa ve İyi İdare Yasası maddelerine aykırı davrandığının tespit edildiğini kaydetti.

Varol, Eğmez'in başvurusu üzerine konunun, Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor hazırlandığını belirtti.

Hazırlanan raporda, Erkan Eğmez’in Akıncılar köyünde bir parselde bulunan konutta 1992 yılından beri ikamet ettiği, İskân Komitesi’nin aldığı karar sonrasında söz konusu taşınmazdan ayrılması gerektiği ve konuyla ilgili yaptığı dilekçeye de yanıt alamadığını iddia ederek, konunun daire tarafından soruşturulmasını talep ettiği yer aldı.

-"Yasal olmayan idari işlem yapıldı"

Yapılan araştırmalarda Eğmez’in ikamet ettiği konutun merhum Hüseyin Kubilay’a ait olduğu, 21 Mart 1990 tarihinde 41/77 İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası IX. Cetvel A. Güney Malvarlığı’nda Feragat Beyannamesi imzaladığı ve karşılığında eşdeğer puanı aldığının tespit edildiğini belirten Varol, şöyle devam etti.

“Kubilay’a ait taşınmaz Akıncılar köyünde olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir ve askeri bakımdan sakıncalı mal kapsamında değildir. İşlemin gerçekleştiği dönemde bu işlemi yapan İdare 41/1977 sayılı Yasa kurallarına aykırı hareket ederek yasal olmayan idari işlem yapmıştır. Nitekim İskân Komitesi’nin 1 Eylül 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda karar üretilerek bu hata düzeltilmiştir.”

Yapılan soruşturmada, Eğmez’in söz konusu konutta İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın ilgili hükümleri tahtında ikamet etmediğinin tespit edildiğini belirten Varol, Eğmez'in konutta yasal statüsü olmadan ikamet ettiği ve herhangi bir kira ödemediğinin saptandığını kaydetti.

Varol, “Bu durumda Eğmez’in anılan taşınmazı 1992 yılından beri izinsiz kullanmış yani söz konusu taşınmazı işgal etmiştir. Dolayısıyla Eğmez’in anılan konutta işgalci statüsünde bulunması hasebiyle söz konusu konuttan ayrılmak zorunda kalarak mağdur edileceği iddiası haksız ve/veya yersizdir.” ifadelerine yer verdi.

Eğmez’in diğer iddiasının ise İçişleri Bakanlığı’nın dilekçesine cevap vermediği yönünde olduğunu belirten Varol, yapılan araştırmalarda idarenin Eğmez’in dilekçesine Anayasa ve İyi İdare Yasası maddelerinde belirtilen süreyi aşarak geç yanıt vermesinin hatalı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.