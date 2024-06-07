Gıda Mühendisleri Odası, “Dünya Gıda Güvenliği Günü”nü kutlayarak, gıdanın; sağlıklı bir toplumun temel taşlarından olduğuna vurgu yaptı.

“Gıda Güvenliği ile Güçlü Toplumlar” sloganıyla açıklama yapan KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıda güvenliğinin, insanların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmeleri için güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya erişimlerini ifade ettiğine vurgu yaptı.

Oymen, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, besin değeri yüksek gıdaların sağlanması ve gıda tedarik zincirinin her aşamasında hijyen standartlarının korunmasının önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Konunun önemi nedeniyle, Birleşmiş Milletlere bağlı FAO (Dünya Tarım Örgütü) öncülüğünde 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak belirlenmiş ve her yıl farklı temalarla bu konunun önemi vurgulanarak farkındalık yaratmak hedeflenmiştir. Bu çerçevede Dünya Gıda Güvenliği hem gıda sektörü, hem de tüketiciler ile birlikte daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum oluşturmayı gündemde tutmak için oldukça önemli bir fırsattır.

FAO bu yılki Dünya Gıda Güvenliği Günü teması ‘Beklenmeyene Hazırlıklı Ol’ olarak belirlenmiştir. Her yıl dünya genelinde 10 kişiden biri kontamine gıda nedeniyle hastalanıyor ve 200’den fazla hastalık bu yolla yayılıyor. Gıda üretiminden tüketimine kadar tüm paydaşlar güvenliği sağlamak için üzerine düşeni yapmalıdır. Gıda güvenliği olaylarını ülkece yönetmeye hazır olmak gıda mühendisliği mesleğinin kamu kurumlarında gerçekten yeterli düzeyde istihdamı ile gıda güvenliği alanında kamusal denetim hizmetlerinin yeterli düzeyde yapılabilmesi ile mümkündür. Sürekli olarak görmezlikten gelinmesine rağmen biri olmadan diğeri asla mümkün olmaz, olmayacaktır Bizler Gıda Mühendisleri olarak gıda üretiminde gıdanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan güvenli olarak üretilmesi için faaliyet gösteren bir meslek grubuyuz. Bu üretimlerin de yine uzman kişiler tarafından denetlenmesi gerekmektedir.

Gıda mühendisinin istihdamı ve gıda üretimi ile uğraşan işyerlerinin yerinde denetimini sağlayacak bir kamu politikası zorunluluktur. Aksi takdirde kimin ne ürettiğinin bilinmediği, üretilen ürünlerin denetiminin yeterli olarak yapılamayacağı aşikardır.

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak toplumsal sorumluluğumuz gereği başta konunun bütün paydaşları ile işbirliği yapmaya ve sorunların çözümüne dair üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Tüm halkımıza güvenli gıdaya erişeceği sağlıklı günler dileriz. Dünya Gıda Güvenliği Günü kutlu olsun.”