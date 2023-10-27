Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde ve Kültür Dairesi organizasyonuyla KKTC’ye getirilen Gezici Sinema Lefkoşa Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda gösterim yaptı.

Etkinliğe, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, bazı bürokratlar ve öğrenciler katıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin desteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları kapsamında, bugün de Lefkoşa Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda gösterimde bulunan “Gezici Sinema Kamyonu”, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Yazgı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı verdiği demeçte, 17 Ekim tarihinden beri adada olan Gezici Sinemanın 7 tane şehir gezerek bine yakın çocuk ve gençe gösterim yaptığını kaydetti.

Etkinliğin, bugüne kadar sinemaya gidemeyen çocuklar için gerçekleşen bir proje olduğunu dile getiren Yazgı, bunu Türkiye’de uyguladıklarını ve özellikle deprem bölgelerinde çok büyük faydalarını gördüklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları kapsamında KKTC Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte böyle bir projeye imza attıklarını söyleyen Yazgı, projeyle çok olumlu sonuçlar elde ettiklerini ve çocukları sinemayla buluşturduklarını söyledi ve destek veren herkese teşekkür etti.

Aktunç

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da konuşmasında, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

2 bine yakın çocuğun bu gösterimden yararlandığını dile getiren Aktunç, daha büyük projelere imza atma temennisinde bulundu.

Gezici Tiyatro ile de ilgili çalışmalarının olduğuna dikkat çeken Aktunç, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını en içten dileklerle kutladı.