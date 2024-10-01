Uluslararası Inner Wheel Kuzey Kıbrıs 222. Bölge’den verilen bilgiye göre, belirlenen pilot alanda tamamen gönüllü sakinlerin katılımıyla ilerleyecek projenin özelde bölgeye, genelde tüm ülkeye katkı sağlaması amaçlanıyor.
Atıkların ayrıştırılmasına evden başlanarak, geri dönüşümün sürdürülebilirliğinin artırmasının hedeflendiği projeye, yarın Gönyeli-Alayköy Belediye binası konferans salonunda saat 18.00’de düzenlenecek eğitimle başlanacak.
Eğitim, Prof Dr. Şerife Gündüz ve ASM Geri Dönüşüm Ltd. sahibi Nurettin Ruso tarafından verilecek.
Kaynak: rss