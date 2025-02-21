Alithia gazetesi, “Cenevre’deki Gayriresmi Toplantının Tarihi 17-18 Mart Olarak Kesinleşti” başlığı altında verdiği haberinde, Cenevre’de gerçekleştirilmesi planlanan gayrıresmi genişletilmiş konferansın tarihinin 17-18 Mart olarak kesinleştiğini kaydetti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz cumartesi yaptığı açıklamada, “konferansın tarihine ilişkin bazı küçük değişiklikler olabileceğine dair BM’den bilgi geldiğini” söylediğini ancak son bilgilerin, tarihin değişmediği yönünde olduğunu öne sürdü.

Haberde, BM’nin resmi açıklamasının beklendiğine de vurgu yapıldı.

- Müzakereciler dün görüştü

Gazete haberinin devamında, Rum müzakereci Menelaos Menelau ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın dün saat 11.00’de görüştüklerini de aktardı.

Habere göre, genişletilmiş konferansa hazırlık çalışmaları çerçevesinde bir araya gelen müzakereciler, yeni sınır kapılarının açılması konusunu da ele aldı.