Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapılıyor.

Cumhuriyet Meclisi 10 dakikalık aranın ardından Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında yeniden toplandı.

Öztürkler, oturumu yönetirken herkese söz hakkı verdiğini söyleyerek, milletvekillerinin düzen konusunda dikkatli ve hassas davranmasını istedi.

Salondaki tansiyonun zaman zaman yükselebildiğini belirten Öztürkler, kendisinin de Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin de siyasi kimliğinden uzaklaşarak herkese eşit mesafede oturum yönettiğini de vurguladı.

-İncirli

Genel Kurulda CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, “Son siyasal gelişmeler” konusunda konuşarak, ilk kez bu başlıkta bir konuşma yaptığını söyledi.

Genel Kurul’da dün birçok yasa tasarısının ivediliğin "fırtına gibi geçirildiğini" kaydeden İncirli, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda neden değişiklik yapılmak istendiğini anlamadıklarını söyledi.

İncirli, söz konusu yasada “işveren” tanımının değiştirilmek istendiğini, hiçbir sendikacının bu değişiklikten haberi olmadığını savunarak, “Neden bu değişikliği yapmak istiyorsunuz?” diye sordu.

Dünyada her 15 saniyede bir iş kazası olduğunu söyleyerek, Çalışma ve Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun “sıfır iş kazası” açıklamasına işaret eden İncirli, yasal değişikliğin bu hedefi tesis edecek değil "tehdit edecek bir değişiklik" olduğunu da savundu.

Yapılmak istenen değişikliğin yasalara ve uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğunu savunan İncirli, “Bu kötü niyetli bir girişimdir” iddiasında bulundu.

Soma’da 11 yıl önce bugün 301 madencinin hayatını kaybettiğini anımsatan İncirli, “Ülkemizde böyle şeyler yaşanmasını istemiyorsak çok dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

İncirli, ölüme ve ciddi sakatlanmalara neden olan iş kazalarının önlenebileceğini de vurguladı.

-Kürşat

CTP milletvekili Fide Kürşat ise, “Tarım Bakanı’na net sorular ve beklenen net cevaplar” konulu bir konuşma yapmak için kürsüye çıktı ancak Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un Genel Kurul salonunda olmadığı gerekçesiyle konuşmasını bir sonraki toplantıya bırakacağını belirtti.

-Baybars

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Ülke Güvenliği, Muhaceret ve Asayiş Sorunları” konulu güncel bir konuşma yaparak, Meclis'in yeni ama konuların eski olduğunu söyleyerek, “Hükümet bu ülkenin temel sorunlarını çözmek yerine başını kuma gömme derdinde. Bu ülke yolgeçen hanına çevrildi” dedi.

KKTC’nin kontrolsüz ve güvenliksiz bir ülke haline getirildiğini savunan Baybars, "ne girişte ne sonrasında ne de çıkışta denetim" olduğunu söyleyerek, daha dün bir tetikçinin mahkemeye çıkarıldığını anımsattı.

Ülkeye 10 ayda 10’uncu tetikçi ithali yapıldığını ifade eden Ayşegül Baybars, “Herkesin güvenliği tehlikede” dedi.

Tabanca izinlerinin kimlere verildiğini hala bilmediklerini de söyleyen Baybars, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un Genel Kurul salonunda olmamasını eleştirdi.

Deport edilen kişilerin ülkeye gelebilmesi için karar üretildiğini de belirten Baybars, 2019’da KKTC ile TC arasında Adli İş Birliği Protokolü imzalandığını, uluslararası suç örgütleri ve bunlar gibi alanlarda bilgi alışverişinin ve Türkiye’nin veri bankasından yararlanılmasının öngörüldüğü bu protokolün İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluklarını yerine getiremediği için yürürlüğe konamadığını savundu.

Ülkenin hiç tanımadığı suç türleriyle karşılaştığını söyleyen Ayşegül Baybars, Kıbrıslı Türklerin kendi ülkesine yabancı olduğu belirtti. Ayşegül Baybars, “Bu ülkede ne huzur ne de güven bıraktınız” dedi.