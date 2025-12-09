Meclis Genel Kurulu’nda, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri Başbakanlık Bütçesi'yle devam ediyor.

843 milyon 504 bin TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından, milletvekilleri görüşülmeye başlanan 6 milyar 185 milyon 593 bin TL’lik Başbakanlık bütçesine ilişkin söz alıyor.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, Başbakanlığa bağlı 2 milyar 136 milyon 665 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), 741 milyon 694 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 730 milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi, 26 milyon 354 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu (YYK), 15 milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri de bulunuyor.

-Uluçay

Başbakanlık bütçesiyle ilgili söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Devlet Planlama Örgütü tarafından, 5 Yıllık Kalkınma Planı hazırlandığını ve plan kapsamında, 2025-2029 döneminde somut hedeflerin hayata geçirilmesi için yol haritaları bulunduğunu belirtti.

Bu Kalkınma Planı’nın, mecliste tartışılmadığı ve geçirilmediğini söyleyen Uluçay, planın içeriğinde “hedef birlikteliğine” vurgu yapıldığını söyledi.

Planda, kamu kaynaklarının verimli kullanımının da yer aldığını belirten Uluçay, yapılan kamu ihaleleri hakkında eleştirilerde bulundu. Uluçay, “hedef birlikteliği” sağlamanın KKTC için en önemli adım olacağını kaydetti.

Sadece enflasyonla mücadele değil, kamu kaynaklarının etkinlik ve verimlilik gözetilerek yeniden yapılandırılmasının önemine dikkat çeken Uluçay, bütçe açığını da azaltıcı önlemler için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

5 Yıllık Kalkınma Planı’nın ele alınmasının ekonominin gelişmesi açısında önemli olduğunu belirten Uluçay, enflasyonla mücadele çalışmalarının KKTC’de de olması gerektiğini kaydetti.

Uluçay, “Amaç hane halkının alım gücünü artırmaktır” diyerek, aylık enflasyon başlıklarının mercek altına alınması gerektiğini kaydetti.

Piyasanın Güney Kıbrıs’a kaydığını ve bunun nasıl önlenebileceğinin tartışılması gerektiğini kaydeden Uluçay, bu çerçevede politikalar üretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

-Amcaoğlu

Cevap vermek amacıyla yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektronik etiket sisteminin devreye girmesiyle Güney Kıbrıs ve Türkiye’den anlık fiyat bilgisine erişilebileceğini belirterek, Fiyat İstikrar Fonu’yla birlikte politikalar üretileceğini söyledi.

-Solyalı

Ardından söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı da bugün yaşanan felaketin tekrar yaşanmamasını dileyerek, sahada çalışan personele teşekkür etti ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Faaliyet Raporu sunulmamasıyla ilgili eleştirilerde bulunan Solyalı, hükümetin tercihinin, kamu hizmetlerinin, kamu tarafından yapılmayarak, yabancı sermayeye devri olduğunu savundu.

Türk Lirası’nın "enflasyon ithal edilmesine” sebep olduğunu belirten ve “fakirleşmenin” önüne geçecek önlemlerin, imzalanan Mali Protokollerde yer almasını beklediklerini kaydeden Solyalı, hükümetin serbest piyasayı denetlemediğini söyleyerek eleştirilerde bulundu.

Solyalı, Kalkınma Planı’nın yasa olarak tartışılması gerektiğini ve hükümette “yasa üretme kültürü” olmadığı eleştirisinde bulundu.

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı, “yoksullaşma ve yolsuzluk bütçesi” olarak tanımlayan Solyalı, Başbakanlık’ta kayıtlı geçici işçi sayısının ne olduğunu sorguladı.

Online Casino konusunda yapılan ve geri çekilen tüzük değişikliğini eleştiren Solyalı, konu hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile istişare yapılıp yapılmadığını sordu.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun, 2025 yılı için Faaliyet Raporu’nun komitede sunulduğunu ve raporun bir sayfayla sınırlı olduğunu belirten Solyalı, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun verilerine ulaşmanın mümkün olmadığını ve bunun şeffaflık açısından kabul edilemeyeceğini söyledi.

Solyalı, 2026 yılında KIB-TEK ile ilgili bir yatırım planı olup olmadığını sordu.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, Başbakan Ünal Üstel döneminde atılan adımların, Kıbrıs Türk halkına ve kamu maliyesine “pahalıya patladığını” öne sürerek, 2026 yılına faiz giderleriyle, “batık” bir bütçe bırakıldığını savundu.

Casinolara uygulanan vergi indirimini ve KKTC vatandaşlarının casinolara girişi kapsamında yapılan tüzük değişikliğini eleştiren Şahiner, Başbakan Üstel’in açıklamalarının çoğu zaman çürütüldüğünü ve “sözüne güvenilmez” imajı yarattığını savundu.

AKSA ile yapılan sözleşme kapsamında gerçekleşmesi gereken kablo ile elektrik projesi hakkında çalışma dahi yapılmaması eleştirisinde bulunan Şahiner, bu anlaşmanın şartlarının gerçekleşmemesine rağmen kamu maliyesine yük bindirdiğini söyledi.

Elektrik fiyatlarının artırılmasıyla bu artışın hayat pahalılığı ödeneğine yansıdığını ve maaş giderlerini artırdığını kaydeden Şahiner, bu artışın AKSA ile yapılan sözleşmeden kaynaklandığını söyledi.

KIB-TEK’in bu yıl içerisinde 290 bin ton akaryakıt tüketileceğini belirttiğini söyleyen Şahiner, bu miktarda bir yakıtın elektrik santralinde tüketilmesinin mümkün olmadığını savundu. Şahiner, “belki de kullanılmayacak” bu miktarda yakıt için fazladan KIB-TEK’in zarara sokulduğunu öne sürdü.

AKSA Sözleşmesi ve KIB-TEK’te kullanılacak yakıt konularında Salahi Şahiner ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu arasında sözlü atışma yaşandı.