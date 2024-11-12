Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Şöleni bu yıl da 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım Cuma günü Girne ve Lefkoşa’da düzenlenecek resmi geçitte yurt dışından ve KKTC’den halk dansları ekipleri, Joker Brass bando ekibi, hip-hop dans ekipleri ve izciler kortejdeki yerini alacak ve gösteriler yapacak. Gençlik Dairesi, KKTC Bisiklet Federasyonu ve KKTC Bisiklet Severler Derneği iş birliğinde “Cumhuriyet İçin Pedallıyoruz” sürüşü gerçekleştirilecek.

-Kortej düzenlenecek

Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü nedeniyle; Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve ülkenin yerel grupları, 15 Kasım Cuma günü saat 14.00’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndaki eski Girne Belediyesi yanından, Atatürk Anıtı’na kadar kortej yapılacak.

Kortejde, halk dansları ekipleri, İzcilik Federasyonu’na bağlı izciler ve modern dans ekipleri de yerini alacak.

Geleneksel resmi geçit töreni ardından Solo Türk uçuşu öncesinde, halk dansları ekipleri Atatürk Anıtı önünde sokak gösterileri düzenleyecek. Sokak gösterileri ardından Girne Antik Limanı’nda bulunan Cafe 34 yanına kortej başlayacak ve 16.30'da sahnede gösterileri yapılacak.

Bu arada halk dansları ekipleri aynı gün Lefkoşa’daki resmi geçide de katılacak, Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu ise ayrıca gösteriler sunacak.

-“Cumhuriyet İçin Pedallıyoruz”

Etkinlikler çerçevesinde, 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da ise Lefkoşa’da Gençlik Dairesi, KKTC Bisiklet Federasyonu ve KKTC Bisiklet Severler Derneği iş birliğinde “Cumhuriyet İçin Pedallıyoruz” sürüşü gerçekleştirilecek.

Bisiklet sürüşü Köşklüçiftlik (Dereboyu) Kumsal Park önünden başlayarak, Ortaköy, Gönyeli Çemberi, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi, Otobüs Terminali ve yeniden Dereboyu güzergâhları izlenerek tamamlanacak.

Ekipler, Ortaköy bölgesinde bulunan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıtı’na çelenk bırakacak ve bitişte tüm katılımcılara Cumhuriyet anı madalyası takdim edilecek.

-Ozanoğlu

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutladığını belirterek, gerçekleşecek etkinliklere tüm halkın davetli olduğunu söyledi.

Ozanoğlu, etkinliklerde gösteri yapacak gruplara ve bisiklet sürüşüne katılacaklara teşekkür etti.