Etkinliklerin tümü halka açık ve ücretsiz olacak

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 17-19 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası Etkinlikleri düzenleyecek.

Gençlik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinliklere katkı koyacak gruplarla bir araya gelen Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenleyecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Sahne gösterileri, konserler, izcilik, badminton ve karting etkinlikleri yapacaklarını belirten Özsaygın, etkinliklerin tümünün ücretsiz ve halka açık olacağını duyurdu.

Özsaygın, yapılacak etkinlikleri şöyle açıkladı:

- Kantara Gençlik Kampı’nda izcilik etkinlikleri

“Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu iş birliğiyle 17-18-19 Mayıs tarihlerinde Kantara Gençlik Kampı’nda "Gençlik Yürüyüşü" ve "Hazine Avı" etkinlikleri düzenlenecek. 19 Mayıs günü saat 09.00’da Kantara Gençlik Kampı’ndan, Kantara Kalesi’ne “Gençlik Yürüyüşü” yapılacak.

- Zahra Sokak’ta Gençlik Festivali

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs tarihinde saat 19.00’da Zahra Sokak’ta "Gençlik Festivali" yapılacak.

Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halk Dansları Topluluğu, Cyprus Dance Of Fire, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Art Studio, Breeze Of TMK dans performanslarını sergileyecek ve etkinlik ülkenin sevilen gruplarından RAST konseriyle sona erecek.

- Badminton Gençlik Turnuvası Yapılacak

Bunun yanında, 18 Mayıs’ta saat 09.00’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Now&Future Cyprus Sport Academy Kulübü Derneği ile birlikte Badminton Gençlik Turnuvası yapılacak.

Turnuva’ya ülke sporcularının yanı sıra Türkiye’den de milli badmintoncular katılacak.

- Karting yarışı düzenlenecek

Etkinlikler kapsamında 19 Mayıs saat 10.00’da Cemsa Karting Tesisleri’nde "Karting Gençlik Yarışı" düzenlenecek.

- Beyarmudu’nda da Gençlik Festivali Yapılacak

19 Mayıs’ta, ayrıca, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde dans gösterileri ve konserler yer alacak.

Beyarmudu’ndaki etkinlikler saat 15.00’te başlayacak.

Gençlik Dairesi Akdoğan Gençlik Merkezi Küçük, Genç ve Büyük Halk Dansları Toplulukları, Vadili Gençlik Merkezi Minik, Küçük ve Orta Halk Dansları Toplulukları ve Master Ritim Grubu, Paşaköy Gençlik Merkezi Genç Halk Dansları Topluluğu, Akdoğan Kültür Sanat Merkezi Kadın Master Halk Dansları Topluluğu, Beyarmudu Belediyesi Genç Halk Dansları Topluluğu, Mesarya Belediyesi Korosu, YDÜ Dans Kulübü, Dancebase Art Studio, Türkiye Halk Dansları ekibinin dans gösterilerinin ardından Yahya Erenköy ve Orkestrası'nın vereceği konser ile etkinlik son bulacak.