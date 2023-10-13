Gemikonağı’nda iki aracın çarpıştığı kazada şoförler yaralandı.

Kazanın oluş şekliyle ilgili polisten verilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Gemikonagı'nda Şht Hüseyin Paterson Caddesi üzerinde Fuat Çağal (E-49) yönetimindeki HD 041 plakalı salon araç, yolun sağ tarafında kalan Özkan Kenan Sokak'a dönerken, karşı istikametten gelen Gülşen Luman (K-60) yönetimindeki RF 323 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu HD 041 plakalı araç savrularak park halinde bulunan GT 618 plakalı van araca da çarptı.

Fuat Çağal Yeşilyurt Hastanesinde, Gülşen Luman ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altında tutuluyor.