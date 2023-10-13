Gemikonağı’nda iki aracın çarpıştığı kazada şoförler  yaralandı.

 Kazanın oluş şekliyle ilgili polisten verilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Gemikonagı'nda Şht Hüseyin  Paterson Caddesi  üzerinde Fuat Çağal (E-49) yönetimindeki HD 041 plakalı salon araç, yolun sağ tarafında kalan Özkan Kenan Sokak'a dönerken, karşı istikametten gelen  Gülşen Luman (K-60) yönetimindeki RF 323 plakalı araç ile çarpıştı.

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 Çarpışma sonucu HD 041 plakalı araç savrularak  park halinde bulunan GT 618 plakalı van araca da çarptı.

 Fuat Çağal Yeşilyurt Hastanesinde, Gülşen Luman ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altında tutuluyor.