Polis Basın Bülteni’ne göre Ezbeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Ezbeki’nin ölüm sebebinin “kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Gümrüksüz nargile…

Lefkoşa’da, bir süpermarketin araç park yerinde şüpheli hareketlerde bulunan 19 yaşındaki E.T. isimli şahsın aracında polis ekipleri tarafından yapılan aramada, ithali yasak 123 gümrüksüz elektronik nargile ele geçirildi.

E.T. tutuklanarak soruşturma başlatıldı.