Sibel Tatar: “Ülkenin zengin mutfağı ve kültürüne sahip çıkmalıyız”

Ersin Tatar: “Kıbrıs Türk halkı varlığını kendi kültürüne sahip çıkarak sürdürdü”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan ve geleneksel lezzetlerin tariflerini içeren “Gelecekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” kitabı dün akşam düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Lansman etkinliğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Fevzioğlu, bazı bürokratlar ve davetliler katıldı.

Kıbrıs tarihini ve kültürünü yansıtan müzikler eşliğinde kıyafetler giyen ve meşaleler tutan gençlerin oluşturduğu yoldan geçen misafirlere ayrıca, Kıbrıs kültürüne ait yiyecek ve içecek ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen etkinlik, “Gelecekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” kitabının tanıtım filmi gösterimiyle başladı.

-Sibel Tatar

Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kitabın bir buçuk yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını belirterek, kitabın 3 gastronomi uzmanı ile birlikte hazırlandığını kaydetti.

Kitabın ilk baskısının Türkçe ve İngilizce olarak iki nüsha halinde çıktığını kaydeden Sibel Tatar, kitabın ikinci baskısının yakın bir zamanda hazırlanacağını ve tüm kitabevlerinde yerini alacağını belirtti.

Kıbrıs mutfağının çok zengin olduğunu dile getiren Sibel Tatar, Kıbrıs lezzetlerinin yeteri kadar tanıtılmadığını kaydetti ve bu lezzetlerin değerlendirilmemesinden dolayı ekonomiye de istenilen düzeyde katkı sağlanamadığını belirtti.

“Kitap büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. Bu kitap Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları’nın ilkidir. Bundan sonra Kıbrıs Kapıları ve Sandıklarıyla ilgili kitabımız çıkacak. Kıbrıs Türk Halk müziğini de paylaşmak istiyoruz.” ifadelerini kullanan Sibel Tatar, ülkenin çok zengin ve çok değerli kültürüne sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs mutfağının özellikle turizm alanında daha yaygın kullanılması gerektiğine dikkat çeken Sibel Tatar, Kıbrıs kültürüne ait yemek tariflerinin gelecek nesillere ve yurtdışında yaşayanlara aktarılması gerektiğini ifade etti.

Sibel Tatar ayrıca, kitabın Türkçe ve İngilizce yayınlanmasını sağlayan ve bu etkinliğin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığını kendi kültürüne sahip çıkarak sürdürdüğünü vurguladı.

Kıbrıs kültürüne ait gastronominin ekonomiye ve sosyal yaşama daha fazla katkı sağlaması için herkese büyük görevler düştüğünü dile getiren Tatar, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin de kültürlerine sahip çıkarak, hayatlarını sürdürdüklerine şahit olduğunu söyledi.

“Kültürel zenginliğimiz dünyanın önde gelen kültürleriyle yarışabilecek durumdadır. Değerini bilmemiz gerekir.” diyen Tatar, gençlere de bu konuda büyük görevler düştüğünü dile getirerek, okullarda Kıbrıs kültürüne daha çok yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, “Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” adlı kitabın hazırlanmasına katkı koyanlara plaket takdim edildi.

Etkinlik, Gazimağusa Halk Dansları Derneği gösterisinin ardından sona erdi.