Festivalin açılış konserini ise şarkıcı Edip Akbayram verdi

“52. Geleneksel İskele Festivali”nin açılış töreni dün akşam yapıldı.

Bu yıl 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Geleneksel İskele Festivali’nin açılış töreni İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun alanda kurulan platformda festival ateşini yakmasıyla başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Ecevit Meydanı’nda Atatürk Büstü önünde yer alan törende, bu yıl 27’si gerçekleşecek İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi, Uruguay, Macaristan, İran, Bolivya ve Rusya’dan gelen ekipler gösteri sundu.

Festivalin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı Temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milletvekilleri, İskele Belediyesi’nin Kardeş Şehri Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Resmiye Eroğlu Canaltay, Emrah Yeşilırmak, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, belediye başkanları, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Telsim Vodafone Genel Müdürü Sefer Tüz, İskele ve belde muhtarları, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler ve halk katıldı.

Törende, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı Temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuşma yaptı.

Meclis'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin, festival alanını ziyaret ederek, stantları gezdiği ve vatandaşlarla sohbet ettiği bildirildi.

Töre, Başkan Sadıkoğlu ve emeği geçen herkesi kutlayarak, İskele Festivalinin artık bir marka haline dönüştüğünü, bölgenin kalkınıp gelişmesini gözlemlerken kültürel değerlere sahip çıkılmasından da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, açılıştaki konuşmasınca Sadıkoğlu ve ekibine festivali Kıbrıs Türk halkıyla buluşturduğu için teşekkür etti. Üstel, her tür engelleme ve ambargolara rağmen KKTC’ye gelen dünya ülkelerinin ambargoları sanatla kırdığını belirtti.

Belediyeler Reform Yasası ile belediyelerin mali güçlerinin yükselttiklerini kaydeden Başbakan, İskele bölgesindeki altyapı çalışmaları için çalıştıklarını söyledi.

İskele’de bulunan gençlerin kendi bölgelerinde ev sahibi olmaları için gereken projelerin İskele Belediyesi iş birliğinde yürütüldüğünü kaydeden Başbakan Üstel, 10 gün sürecek festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

-Zaimağaoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Geleneksel İskele Festivali’nin ve İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin sanatın, kültürün sınırları aşıp, ambargoyu kaldırdığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Zaimağaoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

-Sadıkoğlu: “Festivalimizi geleceğe aynı kararlılıkla ve heyecanla taşıyacağız”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnaka’dan İskele’ye, halkın da katılımı ve desteği ile geçmişten günümüze kadar taşıdıkları Geleneksel İskele Festivali’ni geleceğe de aynı kararlılıkla ve heyecanla taşıyacaklarını söyledi.

“Festival süresince adanın dört bir yanından gelecek misafirleri 10 gün boyunca ilk günkü heyecanla ağırlayacağız” diyen Sadıkoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, protokolün de katılımıyla havai fişek gösterileri eşliğinde kesildi ve İskele Belediye Gazinosu’nda bulunan köy kadın kursları sergisi açıldı.

-Açılış konserini Edip Akbayram verdi

Festivalin açılış konserini ise şarkıcı Edip Akbayram verdi. Akbayram, İskele Ecevit Meydanı’nda kurulan sahnede şarkılarını seslendirdi.

-Festival programı

Festival kapsamında 8 ülkenin katılımıyla İskele Belediyesi 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlenecek.

Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, İskele Rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, Tenis Turnuvası, Minikler Halı Saha Turnuvası, Sporting Yarışması, Satranç Turnuvası, Darts Yarışması, İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direk Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması, Tavla Turnuvası, Olta ile Balık Avlama Yarışması, Kıbrıs Mutfağından Lezzetler Yarışması, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi, Basketbol Şöleni ve Çocuk Şenliği yapılacak.

Festivalde, bugün Grup Otantik, 3 Temmuz Çarşamba günü Mert Demir, 4 Temmuz Perşembe günü Yahya ve İbrahim Kurşiniler, 5 Temmuz Cuma günü Selçuk Balcı ve 7 Temmuz Pazar günü Simge Sağın da konser verecek.

Tüm konserlere giriş ücretsiz olacak.