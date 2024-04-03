Dikmen-Lefkoşa Anayolu’nda 6 Mart’ta meydana gelen kazada yaralanan Mahmut Öztürk, dün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 6 Mart’ta saat 16.00 sıralarında, Dikmen-Lefkoşa Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında yaşanan kazada, , Mahmut Öztürk (E-50) yönetimindeki LZ 728 çift kabin araç ile kuzeye doğru giderken, sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Babahan Yusupov (E-38) yönetimindeki TMA 459 plakalı tır araca çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Mahmut Öztürk, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.