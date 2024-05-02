Kıbrıs Türk Basın Konseyi, Kıbrıs Türk medyasında emek veren tüm medya mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

Basın Konseyi, medyanın halka daha sağlıklı, gerçek ve tarafsız bilgileri alabilmesi için çalışması dileklerini ifade etti.

Bu yıl medya çalışanlarının diğer yıllara göre daha fazla tehdit, şiddet ve baskı altında görev yaptığını kaydeden Basın Konseyi, “daha fazla özgürlük, daha güvenli çalışma ortamı ve medya çalışanlarına daha fazla saygı” çağrısında bulundu.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Konsey Başkanı Şule Aker, dünyanın birçok ülkesinde ve bölgesinde, özellikle Gaza, Batı Şeria gibi KKTC’ye çok yakın bölgelerde, medya mensuplarının çok ciddi riskli koşullar altında görevlerini yaptıklarının her gün basına yansıdığına dikkat çekti.

Aker, bu bölgelerde 100’ün üstünde gazetecinin görevlerini yaparken yaşamlarını kaybettiğini, bu kayıpların arasında hedef alınarak öldürülen gazeteciler de bulunduğunu kaydederek, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda da en az 15 gazetecinin yaşamını kaybettiğini, 10’larcasının da yaralandığını hatırlattı.

Aker şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl maalesef, her yıldan farklı olarak medya çalışanlarının daha fazla tehdit, şiddet ve baskı altında görevlerini yaptıklarına şahit oluyoruz. Dolayısıyla, bu yıl 3 Mayıs mesajımız “daha fazla özgürlük, daha güvenli çalışma ortamları ve medya çalışanlarına daha fazla saygı’ olarak şekillenmiştir.”



(CPY/ÖK)