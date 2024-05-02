Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Gambiya’ya gitmek üzere Ercan Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirvede, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderliğinin insanlık dışı olarak Kıbrıs Türk halkına uyguladığı izolasyon siyasetinin sona erdirilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletlerden destek talep ederek, bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirve kapsamında yürüteceği temaslarda muhataplarına Kıbrıs konusunda gelinen aşamaya dair bilgi vererek, gayrıresmi 5 + BM Cenevre görüşmelerinde ortaya koyduğu zemin çerçevesinde yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine ilişkin vizyonunu paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirve kapsamında üst düzey ikili görüşmelerinin yanı sıra, çeşitli basın kuruluşlarına da mülakatlar verecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a temaslarında Özel Temsilci Güneş Onar ve Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Hakan Aksoy eşlik edecek.

(EMR/YIL)