Baraka Tiyatro Ekibi’nin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları” 6 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'da Mağusa Kültür Kongre Merkezi'nde (KÜKOM) sahnelenecek.

Bağımsızlık Yolundan verilen bilgiye göre, Shakespeare’in Şen Kadınları, kara komediye bir gönderme olarak “mor” komedi şeklinde tarif ediliyor.

12 yaş ve üzeri tüm tiyatro severlerin davet edildiği oyun, Shakespeare oyunlarına feminist bir yorum getirerek, kadın özgürleşmesi temasını işliyor. Baraka Tiyatro Ekibi kolaylaştırıcısı Nazen Şansal’ın yazdığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol alıyor. Oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.

Açıklamaya göre, dayanışma katkısı 50 TL olan oyun biletleri, Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nden veya oyun günü kapıdan temin edebilecek.