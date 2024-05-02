Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Anayasanın, Cumhurbaşkanına vekillik etme görevini Meclis Başkanına verdiğine işaret ederek, "Meclis Başkanının programını kısa keserek ülkeye dönmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının eş zamanlı olarak ülke dışında bulunmasının hukukla ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını" kaydetti.

Özdenefe yazılı açıklamasında, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bir bildirim ile “2 Mayıs saat 15.55’ten 3 Mayıs saat 14.30’a kadar Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekillik edeceğinin” bilgisine geldiğini belirtti.

Bu kararın Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin 1-3 Mayıs tarihleri arasında yurtdışında bulunacak olmasından kaynaklandığının anlaşıldığını belirten Özdenefe, aynı bildirimde 3 Mayıs 14.30’dan itibaren Töre’nin Cumhurbaşkanına vekillik edeceğinin ifade edildiğini kaydetti.

Özdenefe şöyle devam etti:

“Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Meclis Başkanı eş zamanlı olarak ülkeden ayrılmış ve devletin en üst makamın boş kalması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı konuyla ilgili olarak Başsavcılık’tan görüş almış ve 2 Haziran 2023 tarihli Başsavcılık görüşü, 8 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinden ‘Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı’ndan başka bir kişiye vekalet veremez’ başlığı ile kamuoyunun bilgisine getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinde halen bulunmakta olan Başsavcılık görüşüne göre;

‘… Anayasamız Cumhurbaşkanına vekillik etme görevini Meclis Başkanına vermiştir. Anayasa Cumhurbaşkanının Meclis Başkanı haricinde bir kişiye vekalet vermesini düzenlememiştir. Keza, Anayasada vekâlet verilen Meclis Başkanı’nın da başka bir kişiye bu vekaleti devretmesine imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır.’

Hal böyleyken bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı’na vekillik etmem ile ilgili Resmi Gazete’de yapılmış olan bildirim Başsavcılık görüşünün hilafınadır. Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının programları mümkün olduğunca istişare edilerek düzenlenmeli, Anayasaya aykırı durumlar gelişmemesi için hassasiyet gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda öncelik muhakkak ki Sayın Cumhurbaşkanınındır ancak makamlar arası istişare ile temasların düzeyi de göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeleri yapmak her zaman mümkündür. Bu aşamada yapılması gereken ise resmi ziyaretlerini tamamlamış olan Meclis Başkanının programını kısa keserek ülkeye daha erken dönmesidir.

Yakın zamanda alınmış olan Başsavcılık görüşüne rağmen Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Meclis Başkanının eş zamanlı olarak ülke dışında bulunmasının hukukla ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını saygılarımla kamuoyunun bilgisine getiririm.”