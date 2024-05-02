Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, sendika yetkilileri, Özdenefe’ye, içerisinde Sendikanın önerilerinin de bulunduğu iki çalışma raporu sundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş kabulde yaptığı konuşmada, Meclise iki rapor sunduklarını, bunlardan birinin öğleden sonra 2 gün eğitimin değerlendirilmesi, diğerinin ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik haklarına tutumu olduğunu kaydetti.

Eğitimin kendileri için önemli olduğuna değinen Maviş, yaşanan zorlukların tespit edilip aktarılması ve ülkenin ihtiyacı olan tam gün eğitimi iyileştirip yayma amacında olduklarını ifade etti.

Gördükleri en büyük sıkıntının altyapı eksikliği olduğunu vurgulayan Burak Maviş, kalabalık sınıflar ve teknik altyapı eksiğiyle sürecin devam etmesinin mümkün olmadığına değindi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe de kabulde yaptığı konuşmasında, kendilerini ziyaret eden Sendika başkan ve yöneticilerine teşekkür ederek, ortaya konan çalışmayı çok anlamlı, yerinde ve gerekli bulduğunu ve her iki raporu da titizlikle inceleyeceğini söyledi.

Ülkede her alanda yaşanan plansızlığın ve nüfustaki öngörüsüzlüğün tüm alanlarda ciddi sorunları da beraberinde getirdiğine işaret eden Özdenefe, bu konuda en büyük mağduriyetin eğitimde yaşandığının görüldüğüne işaret etti.

Okulların yetersizliği, öğrenci sayısının çokluğu ve öğretmen sayısının yetersizliği başta olmak üzere, bazı öğrencilerin yaşadığı Türkçe diline hakimiyet sorununun da bir çok başka yeni soruna yol açtığına vurgu yapan Özdenefe, milletvekilleri olarak ülkenin bir çok yerinde bu sorunlarla yüzleştiklerini kaydetti.

Gençlerin ve ülkenin geleceğine direkt etki eden eğitimin üzerinde çalışılması gereken öncelikli konuların başında yer aldığını söyleyen Özdenefe, özellikle deprem sürecinden sonraki dönemde hükümet tarafından verilen vaatlerle ilgili olarak ne kadar yol kat edildiğini de kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade etti.

Bu konuda yeterli ilerlemelerin sağlanması adına sendikalarla istişare içerisinde bir çalışma zemini yaratılması gerektiğini kaydeden Özdenefe, bu yönde doğru adımlar atılabileceğine dair olan inancını dile getirdi.

Bir çok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün ülkede yaşanan sorunlarla ilgili haklı şikayetleri olduğuna işaret eden Özdenefe, bunlardan çok azının sorunların yanında çözüm önerileri de sunduğunu, bu anlamda sendikanın çalışmasını önemsediklerini ifade etti.

Özdenefe, raporların tüm vekillere dağıtımının da yapılacağını belirtti.