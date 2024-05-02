Çeler: “Önceliğimiz sosyal devlet, adil vergi sistemi, kaliteli ve nitelikli kamusal eğitim”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyetini kabul etti.

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleşen kabulde Genel Başkan Zeki Çeler’e Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Eğitim Komitesi Başkanı Ahmet Karahan ve Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Hasan Umur eşlik ederken, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’e Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener eşlik etti.

- Çeler: “Eğitim bir devlet politikası haline gelmeli”

Kabulde konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, öğretmene verilmesi gereken değerin siyasi çıkarlar uğruna heba edildiğini savunarak, eğitimin bir devlet politikası haline gelip, gelir geçer siyasilerin eline bırakılmaması gerektiğini görüşünü ifade etti.

Çeler, “TDP’nin yeni döneminde parti içinde bulunan çok değerli eğitimci arkadaşlarımızla birlikte bir Eğitim Komitesi oluşturduk. Ülkedeki eğitim sisteminin TDP’nin hükümete gelmesiyle birlikte nasıl şekilleneceği gibi birçok alanda kendimizi hazırlıyoruz.” dedi.

Durumun fizibilitesinin ne olduğunun sadece sendikaların yaptığı çalışmalarla ortaya konulduğunu, ancak ciddi bir veri ve bilgi karmaşası olduğu için gerek ekonomik gereke nüfusla ilgili çalışmaların tam anlamıyla yapılıp eğitime şekil verilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Çeler, “Çocuklar arasında ciddi bir sınıf ayrımı var. Onlara bu ayrımcılığı daha küçücük yaşlardan yaşatıyorlar. Bizler topluma içi dolu bir siyaset sunacağız. Sadece eylem ve protestolar yaparak değil gerçekten ortaya fikir ve proje koyarak ve bunları gerçekleştirerek siyasetimizi yapacağız. Çünkü biz ülkeyi yönetmeye talip bir partiyiz. Önceliğimiz de sosyal devlet, adil vergi sistemi ve sonucunda da kaliteli, nitelikli kamusal eğitimdir.” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, Maviş ise, TDP’nin yeni yönetimini tebrik ederek başarılar dilediği ziyarette,tam gün eğitim ve Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlik mesleğine ve öğretmen haklarına karşı izlediği yol konusunda yaptıkları çalışmaları da TDP’ye sundu.