Gazimağusa Belediyesi (GMB), KKTC Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle Tuzla bölgesinde belediyeye ait 76 dönümlük arazi üzerine Kıbrıs’ın ilk Olimpik Temalı Parkı’nı kuracak.

Olimpik Park bünyesinde yer alacak alan ve donatılar, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi ile GMB Proje Birimi’nin oluşturacağı ortak komite tarafından belirlenecek.

GMB’den verilen bilgiye göre, GMB Başkanı Süleyman Uluçay, parkın yalnızca bir spor alanı değil, olimpiyat ruhunu ve değerlerini yaşatacak bütüncül bir yaşam alanı olacağını belirtti.

Uluçay, “Bu özgün proje, spor yapılabilecek bir alan yaratmanın ötesinde; olimpik değerleri, sportmenlik kültürünü, dayanışmayı, çevre duyarlılığını ve toplumsal sağlığı güçlendirmeyi hedefliyor” dedi.

Projenin hem şehir hem de ülke için örnek bir çalışma olacağını ifade eden Uluçay, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve ekibine, GMB Projeler Birimi Amiri Ali Sarıyel’e, proje ekibinden Defne Feridun ve Hüseyin Erdoğdu’ya teşekkür etti.