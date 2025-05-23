Gazimağusa’da Doğru Adres Operasyonu’nda 850 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 12.30 sıralarında yapılan operasyon kapsamında O.G.’nin (E-22) kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, 850 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunup, emare olarak alındı. O.G. tutuklandı.