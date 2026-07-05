Gazimağusa’da sakin 59 yaşındaki Münür Tilki, dün evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, fiziki muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmayan Tilki’nin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek

-Dallı’nın ve Hasapoğlu’nun ölüm sebepleri açıklandı

Öte yandan polis, evlerinde aniden rahatsızlanan, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Zümrütköy’de sakin Derviş Dallı’nın ve Yenierenköy’de sakin Akan Hasapoğlu’nun ölüm sebeplerini açıkladı.

54 yaşındaki Dallı’nın ölüm sebebi “portal hipertansiyon ve karaciğer yetmezliği”, 56 yaşındaki Hasapoğlu’nun ölüm sebebi “kalp damar hastalığı” olarak belirlendi.