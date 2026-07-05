Ülkede sabah erken saatlerde ve dün yarısında gece, Girne, Tatlısu-Girne ana yolu, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 01.30 sıralarında, Tatlısu-Girne ana yolunda trafik kazası meydana geldi. 20 yaşındaki Güner Irmak Uzmaner yönetimindeki HA 330 plakalı araç ile, Girne’ye seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve üç takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.

Yaralanan Uzmaner, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Öte yandan bu sabah erken saatlerinde, saat 00.50 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında kaza meydana geldi.

42 yaşındaki Dinçer Demirkol yönetimindeki AA 755 R plakalı salon araç ile, Alsancak’a seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna geçti. O esnada sol şeritte seyreden Habib İzzet Zorluoğlu (E-40) yönetimindeki ZZL 807 plakalı salon araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan AA 755 R plakalı araç, yoldan çıktı ve yol kenarındaki trafik levhası ile bordür taşlarına da çarpıp durdu.

Yaralanan Demirkol, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki ilkyardım tedavisinin ardından taburcu oldu ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Dün, saat 23.00 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Havzullah Adam Tovi (E-56) yönetimindeki ZUR 127 plakalı salon araç ile seyrederken yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen Hasan Cenapoğlu (E-35) yönetimindeki VK 092 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Yaralanan Tovi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Üç kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.