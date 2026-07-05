Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Rum liderliğinin mülkiyet meselesini ceza mahkemelerine taşımasını eleştirdi.

İncirli, “Yaşananların, uluslararası hukuk sisteminin saygınlığına, Kıbrıs'ta kalıcı barış arayışlarına ve yürütülmekte olan çözüm sürecine büyük zarar verdiği artık anlaşılmalıdır.” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada, mülkiyetin, Kıbrıs sorununun temel başlıklarından biri ve kapsamlı çözüm müzakerelerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, siyasi nitelikteki bir sorunun bireysel tutuklamalar ve davalarla çözülebileceği düşüncesinin gerçekçi olmadığı gibi adil ve doğru da olmadığını söyledi.

Kıbrıs Rum liderliğinin, Avrupa Tutuklama Emri’ni kötüye kullanarak mülkiyet meselesini ceza mahkemelerine taşıma ısrarının, adalet sağlama amacı taşımadığı gibi hukuku siyasi hedeflere ulaşmak için bir silah ve araç haline getirdiğini dile getiren İncirli Fransa’da, Kuzey Kıbrıs'taki taşınmaz işlemleri nedeniyle bir emlak danışmanının tutuklanmasının ve iade süreçlerinin başlatılmasının, uluslararası hukukun kötüye kullanılma çabalarının en son örneğini olduğunu belirtti.

İncirli açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Doğru olan yaklaşım, kapsamlı bir çözüme ulaşılana kadar mülkiyet sorununun, uluslararası hukukun bir parçası olan Taşınmaz Mal Komisyonu nezdinde ele alınmasıdır.

Toplumlar arasındaki güven duygusunu zedeleyen bu yaklaşımlar, herhangi bir konudaki sorunu çözmekten çok uzaktır ve yalnızca çözümsüzlüğe hizmet etmektedir. Bu tür adımlar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yeniden ivme kazandırmaya çalıştığı çözüm sürecine ve Kıbrıs'ta ihtiyaç duyulan güven ortamına zarar vermektedir. Kıbrıs Rum liderliğini, hukuki süreçleri siyasi gerilimi tırmandıracak araçlar olarak kullanmak yerine, kapsamlı çözüme hizmet edecek bir anlayışla hareket etmeye ve çözüme odaklanmaya davet ediyoruz.

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi net ve ortadadır. Bu iradeyi defalarca kanıtlamış bir halk olarak, artık Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesini istiyor, aynı yapıcı tutum ve iradeyi Kıbrıslı Rumlardan da bekliyoruz.”