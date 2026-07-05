Geçitkale-Sütlüce ana yolu üzerinde kopan elektrik telleri 30 dönüm arpayı yaktı.

Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu ana yolun güney kısmındaki bir tarlada, muhtemelen orta gerilim elektrik tellerinin koparak tarlaya düşmesiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün saat 04.00 sıralarında çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmiş arpa zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.