Halkın Partisi (HP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın sivrisinek ve haşerelerle mücadelede kullanılan biyosidal ürünlerle ilgili uygulamalarının "toplum sağlığını tehlikeye attığını" savundu.

Köroğlu, Tarım Bakanlığı’nın biyosidal ürünlerde Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) güvenlik kriteri olan Madde 95 uygulamasından vazgeçtiğini ileri sürerek, AB standartlarını karşılayan güvenli ürünler yerine Türkiye’den ithal edilen daha düşük maliyetli jenerik ürünlerin kullanılmaya başlandığı yönünde bilgiler aldıklarını söyledi. Köroğlu, “ECHA’nın Madde 95 şartı neden kaldırıldı?” diye sordu.

-“Halk sağlığını koruyan en önemli güvence terk edildi”

Köroğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetiminde görev yaptığı dönemde toplum sağlığını korumak amacıyla büyük mücadeleler sonucunda uygulamaya geçirilen uluslararası güvenlik standartlarının kaldırıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Yıllardır KKTC’de sivrisinek ve zararlılarla mücadelede kullanılan biyosidal ürünlerde, ECHA’nın güvenlik kriterlerinden biri olan Madde 95 şartının arandığını hatırlatan Köroğlu, bu uygulamanın kullanılan ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermediğinin uluslararası güvencesi olduğunu ifade etti.

“Yaklaşık bir yıldır Tarım Bakanlığı’nın bu temel güvenlik şartını uygulamaktan vazgeçtiğini” ileri süren Köroğlu, “AB standartlarını karşılayan güvenli ürünler yerine, Türkiye’den ithal edilen ve aynı güvenlik testlerinden geçmeyen daha düşük maliyetli jenerik biyosidal ürünlerin kullanılmaya başlandığı yönünde bilgiler aldıklarını” söyledi.

-“Bu sadece bir idari tercih değil, halk sağlığı sorunudur”

“Bunun sadece bir idari tercih değil, halk sağlığı sorunu olduğunu” belirten Köroğlu, güvenlik standartları belirsiz biyosidal ürünlerin kullanımının halk sağlığı açısından bazı riskler doğurabileceğine dikkat çekti ve bunları şöyle sıraladı:

"Uzun vadede kanser, hormonal bozukluklar, nörolojik hastalıklar ve kısırlık riskinin artması, çocuklarda, yaşlılarda ve astım hastalarında akut zehirlenmeler ile ciddi solunum problemlerinin ortaya çıkması, yeraltı sularının, toprağın ve tarım ürünlerinin kirlenmesiyle zehirli maddelerin besin zinciri yoluyla insanlara geri dönmesi, kalitesiz formülasyonlar nedeniyle sivrisinek ve diğer zararlıların kullanılan ilaçlara karşı direnç kazanması ve bunun Batı Nil Virüsü gibi salgın hastalık risklerini artırması.”

Halk sağlığı tasarruf kalemi olamaz.” diyen Köroğlu, Tarım Bakanlığı’nı ECHA Madde 95 şartını yeniden mevzuata yeniden dahil etmeye çağırdı ve HP olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.