Gazimağusa’da sahte reçete ile ilgili 2 kişi tutuklandı

(24.09.2023…..MHA…..) Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Polis, soruşturma kapsamında, iki doktor ve iki eczacı ile başka şahıslar adına düzenlenmiş reçetelere sahte imza attığı tespit edilen üç vatandaş olmak üzere toplam 7 kişi daha tutukladı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 13 kişiye yükseldi.

Polis, bu sabah zanlılardan Doktor Hatice Faydalı ve Eczacı Ayşe Faydalı Gazimağusa’da mahkemeye çıkarttı.

Meseleyle ilgili çok sayıda kişinin arandığı anlatan polis, zanlılar hakkında mahkemeden ikişer gün tutukluluk emri temin etti.

Mahkemede, meseleyle ilgili bilgiyi, polis çavuşu Mehmet Emin Doğan aktardı.

Polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, zanlıların, Özbeycan Eczanesi’nde, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin reçetelerini, hastaların bilgisi dışında düzenleyerek, konu daireye, sahteledikleri evrakları vererek sahtekarlıkla para temin ettiklerini anlattı.

Tanık polis, tutukladığı zanlılar aleyhindeki soruşturmanın yeni olduğunu belirtti ve mahkemeden zanlılar aleyhine tutukluluk emri talep etti.

Yargıç Hale Dağlı, zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi. (MHA)