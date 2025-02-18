(Kamalı Haber)- "Sahte Belge Düzenleme ve Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan Cemre Nur Doğan' bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2025 Yılı Ocak ayı içerisinde Alayköy'de sakinler Rahim Gaybılleye Bazimavic Zamira Hallyyekuva ve Didar Serdarov’un soyadı tespit edilemeyen Türkmenistan uyruklu Gazimağusa'da sakin İhtiyar isimli şahsa 1200 ABD Doları karşılığında KKTC Çalışma Bakanlığına ait olan resmi ön izin belgesini sahtelettikten sonra sahtelenmiş olan Ön izin belgesini Türkmenistan'da olan Gulhumar Kylycheva'ya İmo isimli internet uygulamasından göndererek, 07.02.2025 tarihinde KKTC'ye giriş yapıp, Ercan Havalimanında Muhaceret Memuruna vermesine teşvik ederek Sahte Resmi evraki Tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, Gulhumar Kylycheva'nın cezaevine gönderildiğini, diğer iki zanlının polis hücresindeki tutukluluk hallerinin devam ettiğini söyledi.

Polis, 17.02.2025 tarihindeki mesele ile bağlantılı olarak yapılan soruşturmada Gazimağusa' da sakin Cemre Nur Doğan'ın Hatay İskenderun’da sakin abisi Şükrü Doğan aracılığı ile KKTC' de para karşılığı KKTC Vatandaşlığı, çalışma ve ön izin yaptığına dair bilgi alındığını açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, mesele ile bağlantılı kişiler olabileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.