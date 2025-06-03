Gazimağusa’da saat 16.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında, 48 yaşındaki Mustafa Kayakan yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Çöplük Ayrıştırma Merkezi içerisinde çalışmakta olan Mustafa Kayakan (E-48) ile M.Ş.K.(E-49), çöp öğütmede kullanılan ve arızalı olan kompaktör (paletli dozer) aracı tamir ettikleri sırada, tamir edildiğini kontrol etmek amacı ile iş arkadaşları M.M.(E-29)'nin konu aracı çalıştırmasını istemeleri üzerine, M.M'nin araca binerek aracı çalıştırdığı esnada, vitesin takılı olması nedeniyle aracın öne doğru hareket etmesi neticesinde, o esnada aracın alt takım vidalarını sıkmakta olan Mustafa Kayakan'ın ağır şekilde yaralanıp olay yerinde yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.M. ve M.Ş.K. tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.