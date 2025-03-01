Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’in koordinasyonunda hayat bulan projede, özel gereksinimli öğrencileri doğayla buluşturmak hedeflendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, proje, öğrencilerin, tarım faaliyetleri ve mutfak etkinlikleri aracılığıyla el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamanın yanı sıra organik tarımın önemine dikkat çekmeyi amaçlarken, proje kapsamında Gazimağusa Özel Eğitim Okulu’nun bahçesinde alan temizliği yapıldı.

Proje kapsamında DAÜ’lü öğrenciler ile özel gereksinimli bireyler, havuç, turp, nane, kekik, maydanoz, ıspanak, taze soğan, tere otu, marul ve lahana gibi çeşitli sebzeler ekti. Proje süresince, Gazimağusa Özel Eğitim Okulu öğretmenleri ve Okul Sorumlusu Emirali Evcimen ile iş birliği yapılırken, Altınoğlu Tarım da tohum ve fide desteği sağlayarak projeye katkıda bulundu.

Final etkinliğinde DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Erkan Kaya, Fikri Varoğlu, İrem Demiralp, Yağmur Dinçsay ve Hülya Ardağlı rehberliğinde özel gereksinimli öğrencilerle birlikte kahvaltı hazırlandı. Katılımcılar, kendi emekleriyle bir ürün ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşayarak keyifli bir kahvaltı deneyimi yaşadı.

Proje Koordinatörü ve TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, organik tarımın yalnızca sürdürülebilir bir üretim biçimi olmadığını, aynı zamanda bireyler için bir şifa kaynağı ve eğitici bir süreç olduğunu vurguladı.