Karayolları Dairesi, Gazimağusa'da ana arterlerdeki aydınlatmaların tamir çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karayolları Dairesi, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) iş birliğinde Gazimağusa Belediye sınırları içerisinde ana arterler üzerindeki aydınlatmalar tamir edilecek.

İş birliği çerçevesinde Karayolları Dairesi malzeme, Gazimağusa Belediyesi ile Kıb-Tek de personel ve araç temin ediyor.

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın girişimiyle, ana arterlerdeki yol aydınlatmalarının bakım onarımı yerel yönetimlerle işbirliğine gidildiğini amaçlarının işbirliğini ada çapına yaymak olduğunu, Güzelyurt Belediyesi sınırları içerisinde çalışmalara gelecek hafta başlanacağını belirtti.

Çalışmaların Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Girne Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde devam ettiğini kaydeden Dürdane Abi Acı, “Çalışmaları mümkün olan en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Halkımızın da bu konuda yoğun bir talebi var. Yol aydınlatması, özellikle kavşaklardaki aydınlatmalar yol güvenliği ve can güvenliğimiz için oldukça önemli. Bu nedenle bizimle birlikte çalışan tüm belediyelerimize teşekkür ederim” dedi.