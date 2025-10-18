Gazimağusa'da 39 yaşındaki İbrahim Aşık, tartıştığı iki kişi tarafından boynundan yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa - İskele yolunun Eyva çemberi yakınlarında saat 22.00 sıralarında, İbrahim Aşık (E-39), henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kimliği meçhul iki erkek şahıs tarafından, boynunun sağ kısmından muhtemelen kesici bir aletle yaralandı.

İbrahim Aşık kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı. Soruşturma devam ediyor.