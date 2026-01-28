Gazimağusa ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Toplam 638 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde ise; 149’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 59’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 43’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 16’sı muayenesiz araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 1’i kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak suçlarından ceza aldı. Toplam 281 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimlerde ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde ise 895 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 8’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmadan araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 70’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 93 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, yedi araç trafikten men edildi, iki sürücü tutuklandı.