Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı’na istifa çağrısında bulundu.

KTSÇHB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “KTTB Başkanı, malum yasa ile doğrudan ilişkili olan ilgili kurumda, sahip olduğu akademik ve mesleki pozisyon nedeniyle açık bir çıkar çatışması içindedir” denildi.

Açıklamada son yaşanan gelişmelerin, hekimlerin çatı örgütü olan KTTB’nin açıkça itibar kaybettiğini ve kurumun zarar gördüğünü gösterdiği savunuldu.

Bu ilkesel aykırılığın, “kabul edilemez” ve “daha fazla sürdürülemez” olduğu belirtilen açıklamada, “Bu nedenle KTTB Başkanı Sayın Ceyhun Dalkan derhal istifa etmelidir” denildi.

-“Yasa toptan geri çekilmeli”

Tabipler Birliği’ne, “Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi yasa tasarısına merkezi sınav eklenmesi halinde bunu kabul edecek misiniz? ve “Bu konuda alınmış, yönetim kurulu üyelerinin onay verdiği resmi bir kararınız var mıdır?” soruları yöneltilen açıklamada, bu soruların net, şeffaf ve gecikmeksizin yanıtlanması talep edildi.

“Bunun yanında hekim camiasında yapılan istişare toplantılarında ve son yapılan ortak basın açıklamasında ortaya konan çekincelerle oluşan genel kanaat nedeniyle söz konusu yasanın toptan geri çekilmesi gerektiği” görüşü belirtilen açıklamada, konunun merkezi sınava indirgenerek, bir oldu bitti yaratılmasının tehlikeleri karşısında tüm kamuoyuna uyarı yapıldı.