GAZİMAĞUSA POLİS MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖŞ EKİBİNDEN BAŞARILI OPERASYON
Ergün Yahat
Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı çöş ekipleri dün akşam aldıkları ihbar sonucu Kalilaland bölgesinde ağaçlık bölgede yaptıkları operasyon sonrası yaklaşık 30 grm meteam metamin yaklaşık iki gram hint keneviri türü uyuşturucuyu suç üstü tespit edip olay yerinde M.S.A ile V.E isimli erkek şahısları tutuklarken 3 kişi polislerin üzerine aracını sürerek hızla olay yerinden kaçtı.
Yakalanan zanlılar bugün mahkeme huzuruna çıkartılıp haklarında 3 gün tutukluluk emri alınırken üçüncü şahısın arandığı öğrenildi. Bölge sakinleri özellikle Çöş ekiplerinin başarılı bir şekilde kısa sürede olaylara müdahalesini takdirle karşıladıklarını belirttiler.