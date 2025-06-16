15.06.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Ağıllar Köyü girişinde, Şenol AY (E-55) 121 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SJ 160 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve yol kenarında bulunan bir şirkete ait bilgi verici levhaya çarpmıştır.

Araç sürücüsü Şenol AY, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.