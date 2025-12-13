Gazimağusa Belediyesi, dere yataklarındaki su akışına ilişkin güncel durum bilgilendirmesi yaptı. Belediye açıklamasında, su taşkını riski olmadığı kaydedilerek, son duruma ilişkin bilgi verildi ve vatandaşların temkinli olmaları istendi.

Açıklama şöyle:

“Belediye ekipleri tarafından bugün gerçekleştirilen saha çalışmaları ve drone ile yapılan gözlemler sonucunda, dere yataklarından ilerleyen yağmur sularının iki ayrı koldan stabil şekilde akışını sürdürdüğü tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; yağmur sularının Tuzla – Gazimağusa Devlet Hastanesi arkası güzergâhı üzerinden denize, diğer bir kolun ise Doğu Akdeniz Üniversitesi çevresinden Çanakkale Göleti istikametine kontrollü biçimde aktığı gözlemlenmiştir.

Mevcut durumda suyun yönlü ve dengeli şekilde ilerlemesi nedeniyle, Gazimağusa bölgesi için herhangi bir su taşkını riski bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, belediye ekipleri tarafından saha gözetimi ve kontrol çalışmaları tedbir amaçlı olarak sürdürülmekte, olası değişken durumlara karşı süreç yakından takip edilmektedir.

Bu çerçevede vatandaşlarımızdan; Genel tedbirli duruşlarını sürdürmeleri, Zemin kat ve bodrum alanlarda dikkatli olmaları, Su geçişinin yoğun olabileceği noktalarda temkinli davranmaları rica olunur.

Süreç boyunca Gazimağusa Belediyesi ekipleri ile birlikte Gazimağusa Kaymakamlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su Dairesi, Polis Teşkilatı, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri koordinasyon içerisinde sahada görev yapmaya devam etmektedir.

Gelişmelere ilişkin bilgilendirmeler resmî kanallar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”