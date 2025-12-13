Ortaköy'de, dün, 15. Sokak üzerinde bir park yerinde ölü bulunan Reem Mohamedalamin Ahmed Ali'nin (K-18), intihar ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, konuya ilişkin açıklamasında, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

-Ecevit Caddesi'nde kaza

Girne’ de Ecevit Caddesi üzerinde, bu sabah 05.45'te, Fine Tshımanga Ilunga (E-25), 96 mlgr alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla kaza yaptı. Polis açıklaması şöyle:

"Ilunga, yönetimindeki JN 707 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan araç sürücüsü Fine Tshımanga Ilunga tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."