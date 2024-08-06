Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Özyaşar tarafından kitap takdim edildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a, Kıbrıs Türk toplumunda spor ve siyaset ilişkisini anlatan “Zoraki Evlilik” isimli kitabını takdim eden Özyaşar, Osmanlı döneminden günümüze kadar olan süreci ele alan kitabın, yazım sürecinde yaptığı araştırmalar ve mülakatları anlatarak, derlemeler sonucunda ortaya çıktığını kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Ahmet Özyaşar’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, geçmişten günümüze toplumun hafızası niteliğindeki “Zoraki Evlilik” isimli kitabın son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Özyaşar’a teşekkürlerini ileten Uluçay, başarılarının devamını diledi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Ahmet Özyaşar’ın “Zoraki Evlilik” isimli kitabının tanıtımı ve imza günü için 13 Ağustos Salı günü Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya’da bir etkinlik gerçekleştirilecek.