"Kente su verilmeye başlandı ancak tüm evlerdeki su akışının normal haline gelmesi pazartesi gününü bulabilir"

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa’ya su verilmeye başlandığını, basınç farkı nedeniyle önce alçak bölgeler daha sonra yüksek bölgelere su ulaştığını, tüm evlerdeki su akışının normal haline gelmesinin pazartesi gününü bulabileceğini kaydetti.

Uluçay, Geçitköy’den Mağusa’ya su getiren şebekenin Sınırüstü-Mağusa hattında meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan su kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.

Su kesintisinin birçok vatandaşı mağdur ettiğini kaydeden Uluçay su arzının sağlanması için “Deniz Suyu Arıtma Tesisi” de dahil tüm alternatifleri ortaya koyarak girişimler yapacaklarını ifade etti.

Uluçay açıklamasında şunları kaydetti:

“Devlet Su İşleri Dairesi’nden aldığımız bilgi, şehre su verilmeye başlandığı yönünde ancak basınç farkı sebebiyle önce alçak bölgeler daha sonra yüksek bölgelere su ulaşıyor. Uzman arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgide ise, tüm evlerdeki su akışının normal haline gelmesi pazartesi gününü bulabilir. 2010 yılında Gazimağusa Belediyesi tarafından yap işlet devret modeliyle 2025 yılında belediyemize devredilecek bir Deniz Suyu Arıtma Tesisi yapılmıştır. Sonrasında bu tesis maalesef belediyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu elektriksiz kalmış ve tamamen işlevsiz hale gelmiştir. Bizim görevimiz halkımızın mağdur olmasını önlemektir. Önümüzdeki dönemde kesintisiz su arzını sağlamak için

(MK/