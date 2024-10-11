Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi için yeni hedeflerini açıkladı.

Uluçay yaptığı açıklamada, MAGEM Maraş’ta 2023’ün Kasım ayında açılışı yapılan Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi’ne yetişkin eğitimi ve mesleki atölyeler eklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Öğrenci sayısının geçen yıldan bu yana 33’den 83’e yükseldiğini kaydeden Uluçay, MAGEM dersliklerinde ve Esnaf ve Zanaatkârlar Odası üyeliği bulunan iş yerlerinde 3 yıl eğitim süresi bulunan merkezin birçok gence hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri yeni iş imkanları ve olanaklar sağladığını vurguladı.

Belediye Başkanı Uluçay, şehre bu değerin kazandırılmasında emeği bulunan Gazimağusa Belediyesi Kültür Şubesi Amiri Onursal Akdeniz’e, MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp’a, KTEZO Temsilcisi Ersun Aytaç’a ve desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Müsteşarı Aytunç Şirket’e ve okulun hayata geçmesine emek veren herkese teşekkürlerini iletti.