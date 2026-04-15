Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) yönetimi Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşerek gazetecilerin Meclis’teki çalışma koşullarına ilişkin taleplerini iletti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTGB Başkanı Efdal Keser, Genel Sekreter Canan Onurer ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Basın Kartı Komisyonu Başkanı Cenk Mutluyakalı’nın katıldığı görüşmede, gazetecilerin Cumhuriyet Meclisi’nde daha sağlıklı ve verimli koşullarda görev yapabilmesi için gerekli görülen fiziki ve idari düzenlemeler konuşuldu.

Öztürkler'e Meclis'te gazetecilerin hem çalışma hem de dinlenme amacıyla kullanabileceği bir odanın düzenlenmesiyle ilgili talebi ileten Gazeteciler Birliği yönetimi, şu anda canlı yayınlar için kullanılan bir alan bulunduğu, ancak bu alanın gazetecilerin gün içindeki çalışma, dinlenme ve meslektaşlarıyla iletişim kurma ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Basın mensuplarının hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili yapılan eylemler sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) sağladığı dinlenme salonunda çalıştığını belirten gazeteciler, kurumsal ve sürdürülebilir bir çözüm ihtiyacını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, söz konusu talebin makul ve anlaşılır olduğunu belirterek, en kısa sürede çözüm üretme yönünde gerekli adımların atılacağını kaydetti.

-Gazetecilerin Meclis’e giriş-çıkış usulleri

Ziyarette gazetecilerin Meclis’e giriş-çıkış usulleri de ele alınarak, Basın Kartı Komisyonu tarafından verilen sarı basın kartlarının girişlerde esas alınması gerektiği dile getirildi.

Bu kartlara sahip olmayan kişilerin ise, ziyaretçi statüsünde Meclis’e kabul edilmesi yönünde bir çerçevenin oluşturulması konuşuldu.

Ziyarette, özellikle toplumsal eylemler gibi olağanüstü durumlarda, gazetecilerin görevlerini aksatmadan yerine getirebilmesi için Meclis’e giriş-çıkışlarda özel düzenlemeler yapılması, bu kapsamda giriş noktalarının önceden belirlenerek, kamuoyuyla paylaşılması gerekliliği de gündeme getirildi.

-“İlgili tüm kurumlarla diyalog içinde olmaya devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, basının demokratik toplumdaki rolünün güçlendirilmesi için gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki faaliyetlerini özgürce sürdürebilmeleri için ilgili tüm kurumlarla diyalog içinde olmaya devam edeceğini kaydetti.