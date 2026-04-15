Meteoroloji Dairesi, cumadan pazara kadar yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Yarın 27 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığı cumadan itibaren 4 derecelik düşüşle 20-23 dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, hava yarın parçalı, çok bulutlu geçecek.

Cuma yer yer yağmur, zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur, cumartesi yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur, pazar yer yer sağanak yağmur beklenirken, hava hafta başından çarşambaya kadar genellikle az bulutlu geçecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, yağışlı günlerde yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.