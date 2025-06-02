Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’ın yaptığı bir açıklama ile ilgili olarak yayımlanan haberi kaldırması için gazeteci Nurgül Ece’ye hakaret ve zorlamada bulunduğunu belirterek, tepki gösterdiler.

Basın meslek örgütleri, “Gazeteciler emir eri değildir.” diyerek, Yılmaz’ı kamuoyunu önünde özür dilemeye davet etti.

-Gazeteciler Birliği

Gazeteciler Birliği açıklamasında, “ YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz yaptığı bir açıklama doğrultusunda yayınlanan haberi kaldırmadığı için MYK editörü Nurgül Ece’ye hakaret ve zorlama içeren sözler sarf ettiğini MYK aracılığı ile öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

MYKibris.com’un, koalisyon ortaklarının bu akşam yapacağı etkinlikle ilgili YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’dan bilgi istediği ancak Yılmaz’ın böyle bir gelişmeden haberdar olmadığını söylemesi üzerine bu doğrultuda bir haber yayımladığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Erşah Sabit Yılmaz bir süre sonra editör Nurgül Ece’yi arayarak ilgililerin konudan haberdar olduğunu söylemesi üzerine alınan bilgiler doğrultusunda yeni bir haber yapılmış ancak bu kez Erşah Sabit Yılmaz önceki haberin kaldırılmasını talep etmiştir. Doğruluğundan emin olunan bir haberi siteden kaldırıp kaldırmamak o sitenin yöneticilerinin vereceği bir karardır. Kaldı ki böylesi bir talepte bulunulurken tehdit kokan sözler sarf edilmez ve ‘açıklamam çarptırıldı sen kimsin’ gibi bir üslup kullanılmaz. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’ı üslubundan dolayı editör Nurgül Ece’den özür dilemeye davet ederken, meslektaşlarımızın emir eri olmadığını bir kez daha hatırlatırız. “

-Basın- Sen

Basın-Sen’den yapılan açıklamada ise, yapılanın gazetecilik mesleğinin onuruna ve halkın doğru haber alma hakkına yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğu kaydedildi.

“MYKibris.com editörü Nurgül Ece, geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa sokaklarına asılan 'Sağduyu Mutabakatı' etkinliği afişleriyle ilgili bilgi almak için Yılmaz’ı arayarak açıklama istemiştir. Yılmaz, etkinlikten haberi olmadığını belirterek önce fotoğrafları görmek istemiş, ardından bilgi vereceğini ifade etmiştir. Ancak gazetecinin kendisine ilettiği fotoğraflara uzun süre yanıt vermemiştir.” denilen açıklamada, “Bu sürecin ardından Yılmaz’ın ilk beyanı esas alınarak ‘Hükümetin mutabakat etkinliğinden YDP'nin haberi yok’ başlığıyla bir haber yayımlanmıştır.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Yılmaz’ın daha sonra gazeteci Ece’yi arayarak yetkililerin bilgisi dahilinde olduğunu aktardığı, MYKibris.com’un da yeni bilgileri içeren ikinci bir haber daha yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiği belirtildi.

Gazeteci Nurgül Ece’nin yaptığının, bir gazetecinin en temel refleksi olan “kaynağın beyanını en doğru şekilde aktarma” ve “kamuoyunu bilgilendirme” görevini yerine getirmek olduğu vurgulanan açıklamada, “Ancak Yılmaz, ilk haberin başlığının ve içeriğinin değiştirilmesini ya da tamamen kaldırılmasını ısrarla talep etmiş; gazeteci Ece ise basın etiği ve gazetecilik ilkeleri gereği bu baskıya boyun eğmeyi reddetmiştir.” denildi.

Yılmaz’ın, tehdit ve hakaret içeren ifadelerle gazetecinin mesleki bağımsızlığına saldırdığı, bunun basın özgürlüğünü hedef alan bir saldırı olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Basın Emekçileri Sendikası olarak Erşah Sabit Yılmaz özelinde meslektaşlarımıza yönelik haddini bilmez tavırlarda bulunan herkese bir kez daha hatırlatıyoruz: Gazeteciler, kimsenin emir eri değildir. Gazeteciler, haber kaynağının değil, halkın doğru haber alma hakkının sözcüsüdür. Hiçbir baskı ya da tehdit, gazetecinin mesleki sorumluluğunu ve kamu yararını önceleyen çalışmalarını gölgeleyemez.Bu vesileyle Erşah Sabit Yılmaz’ı, kamuoyunun önünde meslektaşımız Nurgül Ece’den özür dilemeye davet ediyoruz.”