Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ile Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova’ya yönelik ölüm tehdidini kınayarak, yetkili mercilere derhal harekete geçip, gerekli tüm tedbirleri alma çağrısı yaptı.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Mert Özdağ ile Ertuğrul Senova’nın, “Türk İntikam Tugayı” imzasıyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj aldığı belirtilerek, “Gazete uyarı: Ertuğrul ve Mert, böyle giderse sonunuz gelecek” denilen mesajla tehdit edildiği kaydedildi.

“Gazetecilere yönelik bu tür tehditleri kabul etmiyoruz. Bir gazetecinin, mesleğini yerine getirdiği için ölümle tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez” denilen açıklamada, basın özgürlüğü, kamuoyunun doğru haber alma hakkı ve gazetecilerin can güvenliğini hedef alan her türlü saldırı kınandı.

-“Yetkili merciler derhal harekete geçmeli”

Açıklamada, olayla ilgili olarak yetkili mercilerin derhal harekete geçmesi, tehdidin kaynağının tespit edilmesi, faillerin adalet önüne çıkarılması ve tehdit altındaki meslektaşlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınması talep edildi.

Güvenlik güçlerinin ve ilgili kurumların, olası risklere karşı daha organize ve etkin hareket etmesi gerektiğine inanç belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tek amacı haber yapmak ve gerçeği kamuoyuna ulaştırmak olan basın emekçilerine yönelik tehdit, hakaret ve siyasi baskıya asla prim vermeyeceğimizi; hak ve özgürlüklerin korunması için yasal ve mesleki tüm girişimlerle kararlı bir şekilde mücadele edeceğimizi bir kez daha duyururuz.”