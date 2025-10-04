Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine getirilmek istenen çözüm önerisinin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir hile olduğunu savunarak, “Halkımızı ayrıştırma çabaları artık tahammül edilemez noktaya geldi” dedi.

Demokratik teamüllere göre böylesine kritik bir karar için toplumun tüm kesimleriyle istişare edilmesi gerektiğini belirten Şahali, “Pazartesi komiteyi çağırıyoruz, gelin el kaldırın” anlayışıyla hareket edilmesinin ciddiyetsizliğin bir başka göstergesi olduğunu söyledi.

Şahali, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine böyle bir karar önerisi getirme girişiminin halkın iradesine saygısızlık, demokrasiye ve demokratik teamüllere ağır bir darbe olduğunu ileri sürdü.

Bunun Türkiye’nin adadaki meşru konumunu uluslararası hukuk önünde tartışmalı noktaya getirecek ağır bir sorumsuzluk olduğunu da savunan Şahali, “Halkın gailesini çekmeyen ve tek dertleri makamda tek bir gün fazladan kalabilmek olan zihniyetin halkımızı ayrıştırma çabaları artık tahammül edilemez bir noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının 19 Ekim’de kendisini ciddiyetle, saygınlıkla ve tarafsızlıkla temsil edecek Cumhurbaşkanı’nı seçeceğini kaydeden CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Cumhurbaşkanlığı seçimine farklı anlamlar yükleme çabasındaki bu zihniyetin halkı bölemeyeceğini söyledi.

“Halkın iradesini ipotek altına almaya çalışanlara elbette izin verecek değiliz” diyen Şahali, yeni siyaset denilerek ileri sürülen argümanların bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına yarar sağlamadığını, uluslararası alanda inandırıcı bir karşılık da bulmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu siyaseti 5 yıldır bir türlü izah edemediğini iddia eden Erkut Şahali, seçim öncesinde böyle bir karar önerisini Meclis gündemine getirme çabasının Tatar’ın siyasi itibarını daha da zedeleyeceğini savundu.

Tatar’a duyulan güvenin her gün azaldığını iddia eden Erkut Şahali, bu durumun güveni daha da aşağılara çekmekten başka bir işe yaramayacağını söyledi.

KKTC’nin Bağımsızlık Bildirgesi ve onun zemin teşkil ettiği Anayasa’nın halkın yol haritası olduğunu söyleyen Erkut Şahali, 15 Kasım 1985 tarihli Karar ve Bağımsızlık Bildirgesi’ne, sonrasında Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karara ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda yapmış olduğu değerlendirmelere işaret etti.

Tüm belgelerde KKTC’nin ilanının Birleşmiş Milletler zemininde bir çözüme engel olmayacağının ve bu yoldaki samimi çabaları kolaylaştırabileceğinin vurgulandığını söyleyen Şahali, demokratik teamüllere göre böylesine kritik bir karar için toplumun tüm kesimleriyle istişare edilmesi gerektiğini belirtti.

“Pazartesi komiteyi çağırıyoruz, gelin el kaldırın” anlayışıyla hareket edilmesinin ciddiyetsizliğin göstergesi olduğunu da söyleyen Şahali, “Açık çağrımızdır! Sayın Erin Tatar’ın seçimi kaybettiğinin açık ilanı olan bu girişimden vazgeçsinler” ifadelerine yer verdi.

Şahali, çağrılarının net olduğunu da ifade ederek, iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.